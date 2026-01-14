Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале.

Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Ранее издание Politico писало, что европейские правительства настаивают на назначении специального представителя ЕС по вопросу Украины.