В России отреагировали на слова Туска о конце света

Попытки США взять Гренландию под свой контроль могут привести к конфликту с Европой, но не перерастут в вооруженное противостояние, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о конце света в случае атаки США на Гренландию.

«Они не собираются, я уверен, развязывать конфликт с Европой, они просто живут не по законам, а по правилам, которые адресуют для себя. [Президент США Дональд] Трамп заявил, что Гренландия отвечает интересам безопасности США, поэтому они ее берут. (…) Если это соответствует их интересам, то почему нет, как они считают», — сказал Чепа.

Он предположил, что попытка отобрать Гренландию может стать причиной какого-то конфликта, но Европа не пойдет на вооруженное противостояние с США.

Ранее Туск заявил о том, что конфликт или попытка страны-члена НАТО захватить территорию страны, которая также является членом НАТО, — это был конец мира, который мы знаем и который на протяжении многих лет гарантировал безопасность. Польский премьер подчеркнул, что его страна не намерена отправлять военнослужащих в Гренландию. Возможный захват острова американскими войсками Туск назвал катастрофой.