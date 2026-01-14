В Совете Федерации оценили риски таяния «ледника Судного дня» для России

© Вечерняя Москва

Таяние ледника Туэйта, который называют «ледником Судного дня», не представляет какой-либо угрозы для российской территории. Об этом в среду, 14 января, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Аноприенко.

— На деле речь идет о нормальном природном процессе откалывания льда и движения ледников. Ледники «живут» в движении: часть льда регулярно уходит в океан в виде айсбергов и дальше дрейфует по течениям, — подчеркнул он.

По его словам, если айсберги направляются в теплые широты, то они начинают постепенно таять. Плавающие льдины и айсберги практически не добавляют воды «сверх нормы», передает ТАСС.

Ранее в Антарктиде также началась научная экспедиция для изучения ледника Туэйтса. Эксперты провели предварительный анализ и объяснили, что ледник больших размеров может причинить немало проблем.

Кроме того, исследователи утверждают, что таяние ледника грозит смертью миллионам морских животных и птиц и приведет мир к катастрофе. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, действительно ли он представляет опасность для всего человечества.