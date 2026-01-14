Комитет ГД поддержал проект об обязательной маркировке домашних животных

С сентября нынешнего года обязательную маркировку и учет домашних питомцев могут ввести во всех регионах РФ. Эти меры входят в пакет законопроектов, которые поддержал Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Документу предстоит первое чтение.

На выбор владельца

Хозяин, в соответствии с инициативой, сможет выбрать, чем маркировать любимца - это может быть ошейник, бирка или микрочип.

Ставить на учет кошек и собак можно будет бесплатно - через федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Для этого владельцу понадобится представить удостоверение личности и необходимые сведения о животном, включающие его происхождение, состояние здоровья и прививки.

Данные новшества могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Как отметил первый зампред Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, поставить животное на учет можно будет в ближайшей ветеринарной клинике, так что депутат не предвидит особых сложностей для владельцев.

Точный перечень видов домашних животных, которых необходимо маркировать, также утвердит правительство РФ.

Контроль за заводчиками

Смежная инициатива предусматривает меры по контролю за разведением собак и кошек.

Владельцы питомцев в случае ее поддержки будут обязаны соблюдать установленные требования и вести документацию о происхождении животных.

Новый закон предусматривает определение понятия "заводчик животных", что облегчит контроль за деятельностью специализированных организаций. Такая мера направлена на снижение числа случаев отказа хозяев от нежелательного потомства, поскольку отсутствие правовой регламентации ранее приводило к случаям выбрасывания животных на улицу.

Кроме того, будет утвержден перечень обязательных документов о происхождении животных, необходимых при их продаже или передаче другим владельцам.

Основная цель обоих законопроектов заключается в полном искоренении безнадзорных животных и создании прозрачной системы отслеживания домашних питомцев. Как пояснили авторы проектов, это повысит ответственность владельцев за судьбу своих четвероногих друзей и обеспечит порядок обращения с животными в обществе.