Российский депутат назвал Гренландию «яблоком раздора» между США и рядом стран

Гренландия может стать яблоком раздора между Соединенными Штатами Америки (США) и западноевропейскими странами. Такое мнение РИА Новости высказал депутат Государственной Думы России от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По словам депутата, на острове столкнулись интересы: с одной стороны — Америки, которая будет стремиться поглотить Гренландию любой ценой, с другой — западноевропейской Дании, для которой потеря острова станет геополитическим поражением и потерей имиджа.

Трамп высмеял права Дании на Гренландию

Ранее же президент Америки Дональд Трамп высмеял обороноспособность Гренландии, заявив, что она состоит «из двух собачьих упряжек». Кроме того, он добавил, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

Вместе с тем, спецпосланник США по северному острову Джефф Лэндри заявил, что Дания оккупировала Гренландию после Второй мировой войны в обход норм ООН.