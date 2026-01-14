В Пхеньяне отслужили панихиду по послу России Александру Мацегоре

В православном храме Святой Троицы в Пхеньяне прошла панихида по послу России в КНДР Александру Мацегоре.

© Российская Газета

Как сообщает ТАСС, на панихиду собрались сотрудники российского посольства и члены их семей.

Панихида отслужена на 40-й день после смерти посла. Он ушел из жизни 6 декабря 2025 года в возрасте 70 лет. Будучи послом России в КНДР с декабря 2014 года, он внес существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами.

Справка "РГ"

Свято-Троицкий храм в столице КНДР является символом корейско-российской дружбы и построен по решению бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. В 2006 году он был освящен патриархом (тогда митрополитом Смоленским и Калининградским) Кириллом.