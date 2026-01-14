Стало известно, чем закончилось заседание Совбеза ООН после удара «Орешником»

В Совете Безопасности ООН прошло экстренное заседание по ситуации на Украине. Поводом стал удар баллистической ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области, после которого западные делегации заговорили об «эскалации», а российская сторона заявила о законности своих действий.

Повестку заседания сформировали на фоне сообщений о применении «Орешника» по целям на западе Украины. В ряде стран Запада удар попытались представить как шаг, который якобы выходит за рамки прежнего уровня боевых действий и несет дополнительные риски для региона. Отдельно прозвучала тема близости удара к границе с Польшей.

Украинские силовики боятся посещать тыловые объекты после жесткого ответа России

Со стороны США прозвучала оценка, что применение такого вооружения выглядит опасным и вызывает вопросы. Также американская делегация вновь затронула тему российских ударов по объектам энергетики и инфраструктуры Украины. Великобритания поддержала эту линию, подчеркнув, что подобные удары, по ее версии, повышают угрозы для сопредельных государств.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что удар по объектам во Львовской области Москва рассматривает как реакцию на продолжающиеся атаки по территории России и по объектам критической инфраструктуры. По его позиции, до тех пор, пока Киев не примет условия российской стороны, военный вариант будет оставаться основным инструментом давления.

Отдельно российская делегация сделала акцент на теме переговоров. Москва возложила ответственность за срыв дипломатических попыток урегулирования на Киев и его западных союзников. Также прозвучало предупреждение, что поставки Украине дальнобойных средств поражения, по оценке российской стороны, подталкивают конфликт к более опасной черте и фактически расширяют круг вовлеченных участников.