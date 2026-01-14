Руководство ЕС осознало, что украинский конфликт не завершится, если «поддерживать Киев до победного конца». Об этом сообщает IL Fatto Quotidiano.

«До сегодняшнего дня заявления ЕС о поддержке Украины подразумевали финансовую помощь, поставки оружия», — указано в публикации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшие недели может состояться разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что пришло время для разговора Европы с Россией.

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отмечала, что Европе придётся вести переговоры с Россией в какой-то момент.