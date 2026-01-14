IFQ: в ЕС признали неизбежность переговоров с Россией по Украине
Руководство ЕС осознало, что украинский конфликт не завершится, если «поддерживать Киев до победного конца». Об этом сообщает IL Fatto Quotidiano.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшие недели может состояться разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что пришло время для разговора Европы с Россией.
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отмечала, что Европе придётся вести переговоры с Россией в какой-то момент.