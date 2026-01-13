Сенатор Карасин назвал атаку на Крым доказательством террористических вылазок БПЛА ВСУ
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что массированная атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым доказывает террористический характер вылазок украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Как заметил сенатор, атака ВСУ на Крым служит очередным доказательством «абсолютно бессистемного, авантюристичного и террористического характера» вылазок беспилотников с Украины, поскольку враг наносит удары по регионам РФ не только на западе страны, но и в Центральной России, и Крым также подвергается варварским налетам украинских боевиков, причем по гражданским объектам.
Карасин подчеркнул, что действия ВСУ подтверждают то, что участники специальной военной операции (СВО) добиваются восстановления здравого смысла, и не только на постсоветском пространстве, но прежде всего на территории всей Европы.
«Потому что логика применения силы безрассудная. Она ведет в никуда», — указал собеседник издания.
Он уточнил, что это должны понять в европейских столицах — в Лондоне, Париже и Берлине, и прежде всего в Киеве, однако пока Киев больших способностей и желания для этого не проявляет.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы это желание у них появилось», — заключил сенатор.