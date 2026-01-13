О чем говорят в Госдуме сегодня: гибель детей в роддоме Новокузнецка и заявление США

В Госдуме назвали «невероятным горем» гибель младенцев в роддоме Новокузнецка, оценили усилия московских властей и коммунальных служб по уборке снега и рассказали о планируемых новых ставках по семейной ипотеке. О чем еще говорили российские парламентарии 13 января — в материале «Рамблера».

«Невероятное горе» в Новокузнецке

Гибель девяти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке является невероятным горем, эта трагедия подняла множество вопросов и требует тщательного разбирательства. Об этом заявила News.ru зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Парламентарий выразила соболезнования родителям, потерявшим детей.

«Это невероятное горе. По следам трагедии возникают вопросы: если был инфекционный фон, то должны быть специальные палаты для беременных, рожениц, родильниц. Хватало ли медперсонала (врачей, акушерок, медсестер, санитарок)? Не было ли в связи с этим пересечения по работе в чистом и грязном отделениях?», — заявила Буцкая, отметив, что на эти и другие вопросы должны дать ответы проверяющие органы.

Заявление США об эскалации из-за «Орешника»

Заявление зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс об эскалации из-за удара Россией гиперзвуковой ракетной «Орешник» по целям на Украине не оказывает реального влияния на ситуацию, за ним стоит банальный страх. Такое мнение высказал News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он отметил, что США, «увидев мощь «Орешника», стали его бояться» и именно поэтому решили обсудить применение ракеты по объектам оборонно-промышленного комплекса.

«Всеми этими выступлениями и демаршами движет страх. Ничего другого и особенного я в этом не вижу. Боятся — значит уважают», — уверен парламентарий.

Уборка снега с улиц Москвы

Власти Москвы и коммунальные службы столицы не смогли организовать нормальную уборку улиц и привлечь к ней волонтеров, оказавшись неподготовленными к снегопаду в январе. Об этом заявил «Абзацу» депутат Госдумы Николай Новичков.

«У нас всегда власти не готовы к непогоде. Если снег выпадает в мае, как это было пару лет назад накануне 9 Мая, то понять экстренный характер вызова вполне возможно. Если же снег идет в январе, то это абсолютно нормально. Тем не менее, у нас к этому не были готовы ни аэропорты, ни коммунальные власти наших городов», — констатировал он.

Дифференцированная ставка по семейной ипотеке

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о том, что ставка по семейной ипотеке в России станет дифференцированной и будет варьироваться в зависимости от количества детей в семье. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат напомнил, что сейчас льготная ипотека выдается под 6%, что не является особым стимулом для повышения рождаемости.

«Предлагается увязать процентные ставки с количеством детей в семье. Если родился первый ребенок - 10% - такая цифра обсуждается, если родился второй ребенок, то 6%, если родился третий ребенок, то 4%, и эти проценты будут снижаться по мере снижения ключевой ставки», — пояснил Анатолий Аксаков.

Ранее инвестор и глава Pro-Vision Communications Владимир Виноградов заявил о том, что в 2025 году цены на вторичное жилье выросли в среднем на 4–6%. В январе-феврале 2026 года, по его прогнозу, они могут подняться на 3–5% по сравнению с декабрем 2025 года. Это связано с инфляцией и высоким спросом на жилье.

При этом согласно исследованию аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость», по состоянию на 23 декабря 2025 года средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в крупных городах составила 204 тысячи рублей, что на 15,2% превышает уровень прошлого года.