Президент Молдавии Майя Санду стремится создать напряженность и спровоцировать военные риски в отношении РФ, для чего может действовать совместно с Украиной. Такое мнение высказала News.ru депутат Госдумы Алена Аршинова.

По ее словам, действия Санду по дерусификации Молдавии и Приднестровья нужно оценивать в контексте происходящего на Украине.

«Речь идет и о навязывании военной угрозы, поскольку в Приднестровье размещен контингент сил, обладающих мандатом на проведение миротворческой операции уже больше 30 лет. Кроме того, там располагается оперативная группа российских войск, которой постоянно угрожает [Владимир] Зеленский», — пояснила Аршинова.

Парламентарий напомнила, что несколько месяцев назад Санду и Зеленский заключили соглашение о предоставлении военной помощи. При этом ничто не мешает Молдавии объединиться и с Румынией, даже если для этого нужно будет провести референдум.

«Поскольку еврореферендум внутри страны Майя Санду проиграла, но при этом она выиграла за счет диаспоры, проживающей за рубежом, ей придется провести голосование на территории Молдавии. Она это сделает и победит, как раньше. Будут подготовленные голоса избирателей за рубежом», — отметила Аршинова.

По мнению депутата Госдумы, сейчас перед Майей Санду стоит задача «вытеснить Россию далеко за пределы макрорегиона».

Ранее Майя Санду в подкасте The Rest is Politics признала, что в случае референдума проголосовала бы за объединение с Румынией. Свою позицию она объяснила тем, что в нынешней международной обстановке Молдавии «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство».

При этом причиной выхода Приднестровья, большую часть населения которого составляют русские и украинцы, из состава Молдавии стали именно опасения, что Кишинев решит присоединиться к Румынии. В 1992 году власти Молдавии пытались решить вопрос с этой территорией силовым путем, но не смогли этого сделать. Конфликт был заморожен, на территории Приднестровья находятся российские миротворцы.