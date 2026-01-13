Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что благополучие Европы во многом связано с поддержанием диалога с Россией. Об этом сенатор рассказал News.ru.

Девятого января премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что настало время для диалога Европы с Россией. Она добавила, что необходимо определить, кто именно будет это делать, так как «голосов слишком много».

Мелони обратила внимание, что президент Франции Эммануэль Макрон также высказался в пользу переговоров с Россией. А вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил надежду, что «не через годы, а через месяцы» он снова сможет летать в Киев и Москву напрямую из Рима и Милана. Он отмечал, что Рим заинтересован в «наведении мостов» с Россией - возможно, даже быстрее, чем другие страны, у которых есть «свои мотивы».

«РФ всегда открыта к диалогу. Мы никогда не отказывались от контактов с зарубежными лидерами. Это они выстроили стену непонимания, недоверия», - так Джабаров прокомментировал заявления европейских политиков.

По мнению сенатора, европейские политики должны осознать, что благополучие их стран во многом зависит от отношений с РФ - «и в политическом, и в экономическом плане».