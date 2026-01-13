Сенатор Джабаров счел глупостью пакет помощи Украине от ЕС на €90 миллиардов
Пакет помощи Украине от Евросоюза на €90 миллиардов в рамках кредита является бестолковым шагом. Такое мнение «Ленте.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, в Европе прекрасно понимают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией и вряд ли сможет изменить ситуацию. Чем дольше Киев будет продолжать боевые действия, тем хуже будет для него переговорная позиция. Джабаров отметил, что Евросоюз выбрасывает деньги на ветер исключительно с одной целью – «остановить развитие России, засадить и нанести поражение». Он назвал это «глупостью».
В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается примерно в $700–800 млрд.
Заявление прозвучало на фоне выдачи Украине кредита в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза. Решение ЕС принял на саммите в Брюсселе 19 декабря. Эти деньги будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в 2026 и 2027 году.