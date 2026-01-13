В Совфеде назвали «глупостью» один шаг Евросоюза в отношении Украины

Пакет помощи Украине от Евросоюза на €90 миллиардов в рамках кредита является бестолковым шагом. Такое мнение «Ленте.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, в Европе прекрасно понимают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией и вряд ли сможет изменить ситуацию. Чем дольше Киев будет продолжать боевые действия, тем хуже будет для него переговорная позиция. Джабаров отметил, что Евросоюз выбрасывает деньги на ветер исключительно с одной целью – «остановить развитие России, засадить и нанести поражение». Он назвал это «глупостью».

«Я думаю, что рано или поздно Евросоюзу придется перед своими избирателями отвечать, во имя чего они помогали деньгами Украине, прекрасно понимая, что эти деньги никогда не вернутся», — сказал Джабаров.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается примерно в $700–800 млрд.

Заявление прозвучало на фоне выдачи Украине кредита в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза. Решение ЕС принял на саммите в Брюсселе 19 декабря. Эти деньги будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в 2026 и 2027 году.