В России назвали бестолковым один шаг Евросоюза по Украине

Пакет помощи Евросоюза объемом 90 миллиардов евро Украине в рамках кредита — абсолютно бестолковый шаг, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Лидеры стран ЕС прекрасно понимают, что Украина проигрывает в войне и вряд ли сможет изменить ситуацию. И чем больше Украина будет продолжать боевые действия, тем хуже будет стартовая площадка для переговоров. Мы об этом говорили. А то, что они выбрасывают деньги, по сути, на ветер исключительно с одной целью — остановить развитие России, засадить и нанести поражение, — это все глупости», — заявил Джабаров.

Я думаю, что рано или поздно Евросоюзу придется перед своими избирателями отвечать, во имя чего они помогали деньгами Украине, прекрасно понимая, что эти деньги никогда не вернутся

Ранее представитель Европейской комиссии (ЕК) Баляш Уйвари сообщил, что первые выплаты кредита Украине в 90 миллиардов евро запланированы на второй квартал 2026 года.

Позднее появилась информация, что стремление Франции покупать только европейское оружие для Украины за счет кредита Европейского союза «свяжет Киеву руки». Согласно документам, большинство стран Евросоюза во главе с правительствами Берлина и Гааги считают, что у Киева должно быть больше свободы в расходовании средств из финансового пакета.