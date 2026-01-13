Зюганов призвал страны объединиться и защитить Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро — политический заключенный номер один, его похищением американцы бросили вызов всему миру. Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал на пленарном заседании Госдумы 13 января.

С 3 января 2026 году на планете наступила новая эпоха, отметил Зюганов. Воровство граждан других стран, особенно президента, есть тягчайшее преступление.

«Надо честно оценить происходящее: вызов брошен всем, — сказал политик. — Ни один человек сегодня не чувствует себя в безопасности. Главная цель американцев — не Венесуэла, а их нефть. Завладев ею, они продиктуют свою волю любому государству на любом континенте».

Захватническую политику Штаты продвигали давно, однако если раньше они расправлялись с противниками с помощью своих сателлитов и союзников, то теперь стали делать это сами, подчеркнул Зюганов.

По его словам, смысл стратегии Трампа — получить Западное полушарие и все, что связано с торговыми путями, и противостоять этому Россия сможет только вместе с партнерами по БРИКС и ШОС.