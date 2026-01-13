Володин: новым правилом стал мир без правил

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в мире уже перечёркнуты принципы международного права, которые установленные после Второй мировой войны.

«Видим, как перечеркиваются принципы международного права, достигнутые, зафиксированные после Второй мировой войны. Новым правилом стал мир без правил», — цитирует его ТАСС.

По его словам, сложившаяся ситуация ведёт к огромным проблемам и напряжённости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что единственным ограничителем для его власти как верховного главнокомандующего является его личная мораль.