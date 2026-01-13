Володин: Новым правилом стал мир без правил

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем выступлении на открытии новой сессии ГД отметил, что в мироустройство утратило какие-либо правила.

Спикер предупредил коллег, что Думе предстоит большая работа в рамках развития межпарламентских связей. "В принципе у нас достаточно эффективно складываются отношения со многими парламентами. И хотелось бы, чтобы мы с вами только набирали динамику, - заявил он. - И со своей стороны сделали все для того, чтобы эти коммуникации послужили на пользу граждан наших стран".

При этом, по его словам, парламентарии должны учитывать, что мир изменился, вызовов стало больше. "Российская Федерация, наш президент делают все для того, чтобы отношения между странами строились на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - обратил внимание председатель ГД.

Однако не все государства придерживаются такой политики.

"Видим, как перечеркиваются принципы международного права, достигнутые, зафиксированные после Второй мировой войны. Новым правилом стал мир без правил. Это ведет к огромным проблемам и напряженности", - сказал Володин. Он пояснил, что зачастую страны Запада под заявленными ими стандартами понимали "достижение целей, которые для них были выгодны". "Собственно, это стало как раз причиной того, что сегодня перечеркнуты практически все договоренности, достигнутые после Второй мировой войны", - уточнил председатель Госдумы.

Он призвал постараться сделать все возможное для того, чтобы страны осознали, к чему может привести такое пренебрежение к поддержанию глобальной безопасности.