Описано возможное условие для похищения Трампом Кадырова

Шанс, что президент США Дональд Трамп действительно может похитить главу Чечни Рамзана Кадырова, — не нулевой. Вероятность похищения не исключила публицист Анастасия Миронова в Telegram.

Как заявила журналистка, после того как в СМИ стали появляться призывы к Трампу попробовать похитить Кадырова, США могли на самом деле заинтересоваться его фигурой. Миронова описала возможное условие похищения — ситуацию, в которой окружение американского лидера скажет ему, что глава Чечни якобы причастен к террористической деятельности на территории США, Кадырова действительно может ждать судьба венесуэльского президента Николаса Мадуро.

«Завтра Трампу советники напутают, что Кадыров это тот, кто послал [устроивших взрывы на бостонском марафоне в 2013 году террористов Тамерлана и Джохара] Царнаевых, и все — ищи свищи того Кадырова? Зачем все эти пляски с песней "Выбери меня, выбери меня"? (...) Зачем нам еще на Кадырова Трампа наводить?» — возмутилась Миронова.

Она отметила, что Кадыров — «какой-никакой, а наш».

В России поддержали просьбу Зеленского к США отправить спецназ за Кадыровым

Ранее просьбу Владимира Зеленского к Вашингтону о похищении Кадырова поддержал глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По словам Алаудинова, он согласен с призывом к «Дельте» «попробовать взять Кадырова». При этом он уверен, что операцию ждал бы провал.