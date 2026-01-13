Полянский назвал неприемлемыми гарантии безопасности Европы для Украины

Полянский: на Западе знают, что их контингенты на Украине РФ не примет

Великобритания и Франция с их декларацией о гарантиях безопасности Украине в виде размещения там войск знают, что для России неприемлемо наличие иностранных вооруженных сил на территории республики.

Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Они знают прекрасно, что мы предупреждали — для нас это неприемлемо. Знают прекрасно, что наличие вооруженных сил НАТО и западных вооруженных сил мы не примем», — сказал дипломат.

Полянский подчеркнул, что Россия неоднократно об этом заявляла. Он предупредил, что западные войска на территории Украины станут законными целями для вооруженных сил РФ.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.