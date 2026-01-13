Матвиенко поручила сенаторам следить за расследованием трагедии в Новокузнецке

Из трагедии в роддоме Новокузнецка должны быть сделаны все необходимые выводы на федеральном уровне, убеждена спикер Совета Федерации и глава Совета по демографической политике Валентина Матвиенко.

Число младенцев, которые умерли в стенах роддома №1 в Новокузнецке, закрытом на карантин, возросло до девяти. СК и прокуратура начали проверку после сообщений о трагедии.

"Председатель Совета Федерации дала поручение Комитету по социальной политике, а также сенаторам от Кемеровской области, внимательно следить за ходом проверки и ходом расследования в Новокузнецком родильном доме, досконально изучить все детали и, при необходимости, предложить законодательные инициативы, которые исключили бы в будущем возможность таких вопиющих случаев", - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.

По словам Матвиенко, это не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и трагедия для государства, которое прилагает все возможные усилия для поддержки рождаемости, возводит в ранг высшей ценности материнство, отцовство, жизнь и здоровье каждого ребенка.