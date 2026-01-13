В России ответили на обвинения США после удара «Орешником» по Украине

США подливают масла в огонь, обвиняя Россию в эскалации конфликта после удара ракетным комплексом «Орешник» по объектам на Украине. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Журовой, слова заместителя постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс о том, что Россия ударом по Украине «Орешником» создает эскалацию, «вносят некую суету в процесс мирного урегулирования конфликта».

«Любое такое вот слово может разрушить какие-то тонкие настройки, тем более переговоры все-таки ведутся», — обозначила депутат, призвав политиков на высшем уровне оценивать последствия тех или иных заявлений.

Минобороны сообщило о цели удара «Орешника» во Львовской области

Ранее в рамках заседания Совбеза организации Брюс заявила, что США обеспокоил запуск «Орешника» из-за близкого расположения со странами-членами Североатлантического альянса.