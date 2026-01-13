Пушков: мировое господство США уже не по силам

Сенатор Алексей Пушков заявил, что мировое господство США сегодня трудно поддерживать, поэтому президент Дональд Трамп пытается «ренационализировать» внешнюю политику, сосредоточив ее на четко выбранных приоритетах.

— В сфере деятельности США на мировой арене Трамп пытается «ренационализировать» американскую внешнюю политику, подчинить ее жестко избранным им приоритетам США в эпоху обьективного движения мира к многополярности. Ныне мировое господство США уже не по силам. Трамп исходит из того, что считает самыми главными приоритетами США на мировой арене, и готов добиваться своих целей самыми грубыми методами, — сказал он.

По словам сенатора, Трамп считает, что Западное полушарие должно превратиться в неприступную «крепость» под контролем США, а Гренландия — стать частью этой зоны влияния.

Пушков отметил в своем Telegram-канале, что успех реализации такой доктрины в современных условиях пока под вопросом и потребует отдельного анализа.

По данным социологического опроса, проведенного компанией Verian, большинство жителей Гренландии не хотят получать гражданство Соединенных Штатов.