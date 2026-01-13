СМИ: в ЕС поддерживают предложения возобновить диалог с Россией

Недавние заявления лидеров Италии и Франции о том, что ЕС придется вести переговоры с Россией, получили поддержку как в Брюсселе, так и в других европейских столицах. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

"[Президент Франции Эмманюэль] Макрон в последние дни настаивал на том, что в свете двусторонних переговоров между американцами и россиянами важно хотя бы частично участвовать в них, - приводит издание слова французского чиновника. - В некоторых столицах [ЕС] растет понимание необходимости баланса между отказом от участия и участием". Собеседник Politico добавил, что существует ряд вопросов, "которые нельзя обсуждать [только] с США, поскольку они имеют прямые последствия для безопасности" европейцев. В понедельник представитель ЕК Паула Пинью признала, что "однажды ЕС придется вести переговоры с Россией", но выразила мнение, что этот момент "еще не настал".

Президент Франции ранее заявлял, что Европе пришло время возобновить диалог с Россией. Он подчеркнул, что нынешний формат переговоров по Украине, когда американские переговорщики обсуждают условия урегулирования с Россией без европейцев, "не является оптимальным".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова Макрона, заявлял, что Москва всегда открыта к диалогу. Он напомнил, что президент России уже не раз подчеркивал, что всегда открыт к контактам, "но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия".