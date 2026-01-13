Захарова заявила, что Зеленский не уйдет от ответственности за убийства журналистов

Режим Зеленского и его западные покровители не смогут уйти от ответственности за убийства журналистов и военкоров. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по случаю Дня российской печати.

"Десятки журналистов и военкоров заплатили самую высокую цену за свои убеждения, трагически пав жертвой целенаправленных атак неонацистов ВСУ на передовой или диверсантов киевского режима в отдалении от линии боевого соприкосновения. Вечная им память. Ни непосредственным исполнителям этих кровавых преступлений и терактов, ни их руководству, ни западным покровителям злодеяний режима Зеленского не удастся уйти от ответственности за эти и другие убийства гражданских лиц, к которым по международному праву приравнены сотрудники СМИ", - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что на фоне продолжающейся гибридной агрессии коллективного Запада против России и ее народа именно отечественным журналистам приходится одними из первых опровергать распространяемые в промышленных масштабах фейки о нашей стране, ставить эффективный заслон на пути антироссийской пропаганды.

"Несмотря на возводимые нашими недругами цензурные барьеры, им удается не только прорывать информационную блокаду, но и расширять аудиторию своих преданных читателей, зрителей и слушателей, причем даже в государствах с максимально нетерпимым отношением к любому инакомыслию", - добавила она.