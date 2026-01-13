В современной геополитической реальности, где каждый дипломатический шаг тщательно взвешивается, отношения между Российской Федерацией и Европейским союзом кажутся замороженными в состоянии глубокого кризиса. Согласно анализу, представленному немецким изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung (текст перевели ИноСМИ), корни этого кризиса лежат не просто в разногласиях по конкретным вопросам, а в фундаментальном изменении восприятия Европы Москвой. Российское руководство, как отмечается в материале, более не рассматривает европейцев в качестве серьезного и самостоятельного партнера для переговоров, особенно в контексте урегулирования конфликта на Украине. Вместо этого в Кремле утвердился взгляд на европейские столицы как на субъектов, чьи действия лишь усугубляют ситуацию и разрушают потенциальные пути к миру.

Интересен эволюционный характер аргументации, исходящей из Москвы. Публикация обращает внимание на то, как менялась риторика в зависимости от политического контекста в Вашингтоне. В период, когда администрацию возглавлял Джо Байден, в России была распространена точка зрения, согласно которой вести содержательный диалог с европейцами бессмысленно, поскольку они выступают лишь как безвольные вассалы Соединенных Штатов, не обладающие подлинным суверенитетом в принятии ключевых решений. Однако, как указывает FAZ, с приходом к власти администрации Дональда Трампа нарратив трансформировался. Теперь европейские лидеры предстают уже не как послушные исполнители чужой воли, а как самостоятельные, но деструктивные «смутьяны». Их инициативы, такие как попытки французского президента Эммануэля Макрона или итальянского премьер-министра Джорджи Мелони наладить отдельный диалог с Москвой, оцениваются как самовольные и вредные, не оставляющие шансы на завершение конфликта. Ключевое обвинение состоит в отсутствии «конструктивного подхода» со стороны ЕС в противовес новой линии Вашингтона, что, по мнению автора, делает любые переговоры с европейцами бесперспективными в глазах Кремля.

Названы потери ЕС от санкций против России

За этим нежеланием вести диалог с ЕС стоит не только ситуативная оценка, но и глубоко укоренившееся идеологическое презрение. Как отмечается в статье, незаинтересованность России часто выражается в открытой демонстрации пренебрежения к Европе, которую в Москве склонны описывать как пространство, переживающее деградацию в экономической, военной и, что особенно важно, моральной сферах. Этот нарратив служит обоснованием для отказа воспринимать ЕС как равноправного игрока. Исторически, как напоминает издание, Кремль всегда предпочитал иметь дело не с наднациональными институтами Брюсселя, а с отдельными столицами на двусторонней основе.

Фундаментальной основой такой позиции является видение формирующегося мирового порядка, которое, как утверждается, доминирует в том числе в Москве. В этой концепции глобальная архитектура будущего определяется противостоянием и взаимодействием трех центров силы — Москвы, Пекина и Вашингтона. В этой триаде для Европейского союза просто не находится самостоятельной, весомой роли. Он рассматривается либо как придаток американской политики, либо как незначительный региональный игрок, не способный существенно влиять на расклад сил. Именно поэтому, заключает автор материала, единственным адекватным ответом со стороны Европы может быть только демонстрация абсолютного единства, стратегической твердости и последовательности. Только доказав свою сплоченность и способность быть независимым субъектом международных отношений, ЕС может попробовать вернуть утраченные позиции. В противном случае дипломатический тупик и дальнейшая маргинализация европейской роли в диалоге по ключевым вопросам безопасности будут лишь усугубляться.