Небензя рассказал, как долго Россия будет решать проблемы с Украиной по-военному

Россия будет решать проблемы военными методами, пока президент Украины Владимир Зеленский «не придет в чувства» и не согласится на реалистичные условия переговоров, заявил постпред РФ на заседании Совбеза ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что для Киева условия переговоров «с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже». В речи Небензя упомянул атаку ВСУ на Хорлы.

«Кто не знает, село Хорлы расположено в курортной зоне... Военных объектов там нет и никогда не было. Бывший морской порт давно утратил свое значение, а территория развивается исключительно как рекреационная зона», — заявил российский постпред.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 29 человек, более 30 получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной. В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

