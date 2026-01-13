Россия пригрозила Украине из-за атак по мирным жителям

Украину будет ждать жесткий ответ на каждую атаку по мирным российским гражданам. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, Киев намеренно атакует гражданские объекты и мирных жителей. Дипломат уточнил, что за декабрь прошлого года в результате украинских ударов пострадало как минимум 367 человек, еще 56 погибли.

В России сделали предупреждение Зеленскому о переговорах

Он пообещал, что ни одно враждебное действие со стороны Украины не останется без должного ответа России.

Ранее Небензя заявил, что Москва намерена продолжать решение поставленных задач военными методами, пока Владимир Зеленский не примет реалистичные условия переговоров. Он также предупредил, что условия переговоров для Зеленского будут становиться хуже с каждым потерянным днем.