Кадыров удивился людям, верящим в слухи о проблемах с его здоровьем

Главы Чечни Рамзан Кадыров поручил министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмеду Дудаеву усилить борьбу с противодействием фейкам в интернете. Видео с первого в новом году совещания опубликовано в Telegram-канале чеченского политика.

На нем Кадыров упомянул новые слухи о том, что он якобы лежит в больнице из-за отказавших почек, а к нему привезли московских врачей.

«Видя меня по телевизору и в социальных сетях, все равно продолжают утверждать, что я нездоров», — сказал глава республики.

Он удивился, что есть люди, верящие в «эту проплаченную информацию».

В прошлый раз Кадыров опровергал слухи о состоянии своего здоровья 2 января. Тогда Дудаев поделился видео с политиком.

В ролике министр рассказал о графике главы республики в конце декабря и начале января: в 2025-м Кадыров провел совещания, поздравил жителей с праздником и записал видео с соратниками, а в новом году отправил новую технику в зону СВО, совершил прогулку по Грозному и пятничную молитву и поучаствовал в записи ролика.

Дудаев подчеркнул, что слухи о том, что Кадыров госпитализирован в московскую больницу в критическом состоянии, не соответствуют действительности.