В Госдуме отреагировали на призыв фон дер Ляйен к России
Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к России — лживые, как и вся политика ЕС по отношению к РФ, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заметила, что Москве следует продемонстрировать заинтересованность в мирном урегулировании украинского конфликта.
«Заявление Урсулы фон дер Ляйен — лживые, как и вся политика Евросоюза по отношению к России. Мы хотим мира, но не ценой каких-то уступок за счет нашей национальной безопасности», — разъяснил Белик.
Парламентарий отметил, что в мирном урегулировании кризиса на Украине не заинтересованы как раз страны ЕС, которые за все годы так и не выдвинули реальные и конструктивные предложения по разрешению кризиса.
«Во всем западном полушарии больше всего «ястребов войны» находится именно в Европарламенте. Только ЕС и Британия оттаскивают всеми силами Украину от мирного урегулирования военного конфликта и все больше подливают масла в огонь военного конфликта», — резюмировал депутат.