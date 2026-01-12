Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к России — лживые, как и вся политика ЕС по отношению к РФ, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заметила, что Москве следует продемонстрировать заинтересованность в мирном урегулировании украинского конфликта.

«Заявление Урсулы фон дер Ляйен — лживые, как и вся политика Евросоюза по отношению к России. Мы хотим мира, но не ценой каких-то уступок за счет нашей национальной безопасности», — разъяснил Белик.

Фон дер Ляйен погрозила Зеленскому пальцем на саммите в Париже

Парламентарий отметил, что в мирном урегулировании кризиса на Украине не заинтересованы как раз страны ЕС, которые за все годы так и не выдвинули реальные и конструктивные предложения по разрешению кризиса.