"Гренландцы могут присоединиться к РФ": Медведев ошарашил Трампа новостью

Президенту США Дональду Трампу следует как можно быстрее взять под контроль Гренландию, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В противном случае, добавил он, остров может проголосовать за присоединение к России, пишет РИА Новости.

Власти США, после возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет, несколько раз поднимали тему о взятии под контроль Гренландии. В Вашингтоне заявляли, в частности, что предпочли бы купить остров. Вместе с тем, силовой вариант также не исключался.

«Вообще говоря, захват Гренландии Штатами был бы полезен для оздоровления мирового климата. Во-первых, удалось бы уничтожить осиное гнездо наркомафии в рассаднике апокалиптического зла — мегаполисе Нуук», — отметил Медведев.

Во-вторых, заметил политик, у Трампа появилась бы новая должность — acting president of Greenland, с которой он отлично справится.

Кроме того, уточнил Медведев, в результате уникальной войсковой операции можно было бы взять в плен и предать суду «всех европейских негодяев, которые хотели уничтожить США и защищали утонувшую в разврате обитель инфернальной нечисти — так называемую Гренландию».

Вместе с тем, подчеркнул зампред Совбеза, Трампу следует поторопиться в связи с тем, что на острове может пройти референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России.

В этом случае, констатировал политик, у США не будет новых звезд на стяге, а в состав России войдет 90-й субъект Федерации.

Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что начало американскими военными силовой операции против Гренландии ознаменует конец НАТО.