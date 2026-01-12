Российский посол задал фон дер Ляйен ироничный вопрос

Посол России по особым поручениям Константин Долгов поинтересовался у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий. Его слова цитирует издание «Газета.ru».

По словам посла, фон дер Ляйен выступала с призывами продолжать боевые действия на Украине. Слова главы ЕК, по мнению Долгова, несколько удивляют.

Он сравнил это с известным вопросом Сталина к Черчиллю о численности дивизий Папы Римского.

«Вот и у фон дер Ляйен сколько дивизий?» — иронично спросил посол.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров убежден, что слова Урсулы фон дер Ляйен о мирном плане, обращенные к России, являются блефом.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что Россия должна продемонстрировать заинтересованность в мире.