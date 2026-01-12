Шойгу осудил попытки внешних сил вмешаться в дела Ирана

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани осудил попытки внешних сил вмешаться во внутренние дела республики.

«Секретарь Совета безопасности Российской Федерации решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана», — сообщила пресс-служба российского Совбеза.

Разговор состоялся 12 января.

Шойгу также выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами беспорядков в стране.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о доказательствах причастности США и Израиля к беспорядкам.