Шойгу осудил попытки внешних сил вмешаться в дела Ирана

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани осудил попытки внешних сил вмешаться во внутренние дела республики.

© РИА Новости
«Секретарь Совета безопасности Российской Федерации решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана», — сообщила пресс-служба российского Совбеза.

Разговор состоялся 12 января.

Шойгу также выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами беспорядков в стране.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о доказательствах причастности США и Израиля к беспорядкам.