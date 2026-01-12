Шойгу созвонился с секретарем Совбеза Ирана

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой Али Лариджани, в котором осудил попытки внешних сил вмешаться во внутренние дела Исламской Республики. Об этом сообщает ТАСС.

«12 января секретарь СБ России Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани (...) Он решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Исламской Республики», — отмечается в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза России.