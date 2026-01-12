Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая призвала Россию показать готовность добиваться мира на Украине, продемонстрировала свое лицемерие, так как одновременно с этим ее риторика сводится к противостоянию Запада с Кремлем.

Об этом в понедельник, 12 января, заявил посол России по особым поручениям Константин Долгов.

— Она замерзает там, что ли, да? Что она вдруг запела про какой-то мир, так сказать, фон дер Ляйен? А то она все к войне призывала до сих пор, — передает слова дипломата «Газета.Ru».

Незадолго до этого фон дер Ляйен заявила, что Россия должна продемонстрировать заинтересованность в урегулировании конфликта. По словам еврокомиссара, президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим коллегой из США Дональдом Трампом мирный план, включающий 20 пунктов.

В России ответили на призыв фон дер Ляйен

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что документ за авторством западных стран и Украины о «гарантиях безопасности» крайне далек от мирного урегулирования вооруженного конфликта.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что после завершения боевых действий на Украине Лондон и Париж создадут военные базы на территории страны и построят склады техники для украинских войск.