В России отреагировали на начавшийся во Франции набор добровольцев на военную службу

Начавшийся набор на добровольную военную службу во Франции — это внутренне дело республики, но военный контингент на Украине или прилегающих территориях станет законной целью для России, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Это внутренне дело Франции. Они могут объявлять любые наборы — добровольные и недобровольные по призыву. Это нас не касается. Другое дело, что если речь о коалиции желающих (…) Тогда жаль этих людей, потому что в принципе становятся нашей военной целью. Я надеюсь, что французский президент это понимает», — сказал Джабаров.

По его словам, набор на добровольную военную службу проводится демонстративно, поэтому реагировать нужно спокойно. Он подчеркнул, что французские военные станут законной целью России, в случае размещения на территории Украины либо на прилегающих областях.

Ранее глава Минобороны Франции Катрин Вотрен сообщила о том, что во Франции начался набор на прохождение добровольной военной службы. Также в ходе пресс-конференции глава Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон подчеркнул, что участники программы будут проходить службу исключительно на территории страны.