В России отреагировали на начавшийся во Франции набор добровольцев на военную службу

Lenta.ru

Начавшийся набор на добровольную военную службу во Франции — это внутренне дело республики, но военный контингент на Украине или прилегающих территориях станет законной целью для России, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В России отреагировали на начавшийся во Франции набор добровольцев на военную службу
© Global Look Press

Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Это внутренне дело Франции. Они могут объявлять любые наборы — добровольные и недобровольные по призыву. Это нас не касается. Другое дело, что если речь о коалиции желающих (…) Тогда жаль этих людей, потому что в принципе становятся нашей военной целью. Я надеюсь, что французский президент это понимает», — сказал Джабаров.

По его словам, набор на добровольную военную службу проводится демонстративно, поэтому реагировать нужно спокойно. Он подчеркнул, что французские военные станут законной целью России, в случае размещения на территории Украины либо на прилегающих областях.

Ранее глава Минобороны Франции Катрин Вотрен сообщила о том, что во Франции начался набор на прохождение добровольной военной службы. Также в ходе пресс-конференции глава Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон подчеркнул, что участники программы будут проходить службу исключительно на территории страны.