Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп творит собственную мифологию в вопросе Гренландии, выдвигает совершенно абсурдные требования, рассказал в своем Telegram-канале член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Американский лидер заявил ранее, что Россия или Китай заберут себе Гренландию в том случае, если это не сделают США. Он добавил, что Вашингтон не допустит захвата острова другими странами.

По оценке сенатора, президент США маскирует подлинные цели страны нарочито абсурдными тезисами о мнимой необходимости защиты острова.

«Дональд Трамп творит собственную мифологию. Связи с реальным положением дел — никакой, но он звучит так, словно формулирует очевидную вещь», — отметил Пушков.

Его слова означают, разъяснил сенатор, что США желают помешать деятельности России и Китая в Арктике, надеются взять под контроль часть Северного морского пути.

НАТО предрекли конец в случае агрессии США против Гренландии

Пушков заметил, что ни Москва, ни Пекин никогда не претендовали на Гренландию. Вместе с тем, добавил он, «реальное можно подвинуть, если хочется обосновать то, что обосновать практически невозможно».