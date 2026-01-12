О чем говорят в Госдуме сегодня: надбавка к пенсии и превращение МОК в «шарагу»

В Госдуме оценили идею о направлении работодателями сотрудников на консультацию к психиатру, заявили о том, что виновных в расстреле жителей Селидова ждет трибунал, и рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии в России. О чем еще говорили российские парламентарии 12 января — в материале «Рамблера».

Направление сотрудников к психиатру

Обследование сотрудника у психиатра, право на которое получат работодатели, не является дискриминацией. Это сделано в интересах работников и поможет предотвратить нежелательные ситуации, заявил News.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, право направлять сотрудников на обязательное психиатрическое освидетельствование работодатели получат при выявлении признаков психического расстройства по итогам медосмотра.

«Это делается в интересах самих работников, трудового коллектива, общей безопасности, а также тех граждан, кто может обращаться и контактировать как потребитель или клиент с этим работником. Поэтому никакой дискриминации нет», — заметил Нилов.

Трибунал для виновных в расстреле жителей Селидова

Международный общественный трибунал ждет «наследников нацистов», виновных в расстреле 130 жителей Селидова. Ни одно преступление киевского режима не останется безнаказанным, заявил «Абзацу» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Все преступления киевского режима будут доведены до общественности и суда, а все виновные, начиная с главного, будут сидеть там, где должны. У нас сегодня есть общественный международный трибунал (…), там фиксируются все преступления киевского режима», — рассказал Картаполов.

Запрет на сайты-двойники с информацией Росреестра

Введение запрета на сайты-двойники с информацией Росреестра необходимо для борьбы с мошенничеством и защиты личных данных, в том числе и информации о банковских картах. Об этом заявил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, слова которого приводит радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, угрозы от таких сайтов «многогранны».

«Самая серьезная — утечка персональных данных. Человек, вводя в поисковой строке «выписка из ЕГРН», получает несколько ссылок и, не проверяя адрес сайта, открывает первую из них, зачастую попадая на сайт-двойник, где вводит личную информацию», — рассказал парламентарий.

Повышенная надбавка к пенсии

Повышенные надбавки к пенсии в России положены людям старше 80 лет, а также инвалидам первой группы, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).

«С 80 лет и при инвалидности первой группы фиксированная выплата учитывается в двойном размере, то есть 19 169,38 руб., дальше применяются районные надбавки при наличии права», — пояснил парламентарий, напомнив, что дополнительная надбавка на уход с начала текущего года установлена в размере 1 413,86 руб.

Превращение МОК в «шарагу»

Международный олимпийский комитет (МОК) превратился из спортивной организации в «шарагу». Об этом заявил РИА Новости Спорт депутат Госдумы Николай Валуев.

«Узурпация власти в МОК давно превратила эту организацию в шарагу. В мире произошли процессы, которые даже со слов и определений чиновников МОК смело можно назвать тождественными. Тогда где все эти санкции МОК?», — поинтересовался он.

28 февраля 2022 года на фоне украинского кризиса исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям не разрешать российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. В МОК заявили, что атлеты из этих стран должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены в Каракасе американскими военными силами и вывезены в Нью-Йорк. МОК официально никак не прокомментировал эту ситуацию.