Посол России в Дании сделал заявление о Гренландии

Гренландия стремится к независимости и не хочет быть ни в составе Дании, ни в составе США. Об этом «Известиям» заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

В то же время, по словам дипломата, Гренландия «заинтересована в самых тесных отношениях с США, в особенности в американских инвестициях, необходимых для устойчивости экономики острова».

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.