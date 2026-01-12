Политолог-американист Борис Межуев в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа о незаконной оккупации Гренландии Данией.

Ранее спецпосланник США по Гренландии, губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри заявил, что после окончания Второй мировой войны Дания фактически повторно установила контроль над Гренландией, якобы обойдя при этом нормы Организации Объединенных Наций (ООН).

Данное заявление Лэндри звучит абсурдно, ведь известно, что в 1946 году администрация президента США Гарри Трумэна согласилась с тем, чтобы Гренландия осталась под датским управлением. При этом данный шаг американской администрации облегчил создание Североатлантического блока, так как всем стало понятно, что Соединенные Штаты не пользуются ситуацией, связанной с ослаблением Европы после Второй мировой войны, и не требуют от нее территориальных уступок. Поэтому, повторюсь, слова спецпосланника Трампа – это абсурд. Но, учитывая нынешнее положение дел, я не исключаю, что США в конечном итоге все-таки удастся «отжать» Гренландию. Возможно, это произойдет даже с согласия Европы. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Некоторые американские политологи допускают, что США и европейские страны заключат сделку по Гренландии, отметил эксперт.

«Ими говорится о том, что европейские страны поддержат контроль Вашингтона над Гренландией в обмен на поддержку противостоящей РФ «коалиции желающих» со стороны США. То есть Европа может заставить Данию как члена ЕС пойти на уступки по Гренландии, и это укрепит трансатлантическую солидарность. Вместе с тем отмечается, что Великобритания явно не настроена на заключение подобного рода сделки. Но исключать такой сценарий нельзя. Мы видим, что между Европой и США уже идут какие-то странные торги, касающиеся, в том числе, соглашения по Украине, а Гренландия здесь может выступить в качестве разменной монеты», - сказал аналитик.

Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен ранее заявил, что Гренландия веками была частью скандинавского королевства.