Примаков высказался о претензиях Азербайджана

Претензии властей Азербайджана к функционированию «Русского дома» в Баку являются в первую очередь эмоциональными.

С такой оценкой выступил глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью газете «Ведомости».

«Основа претензий к "Русскому дому" в Баку в первую очередь эмоциональная, нежели юридическая. Действует межправительственное соглашение 1997 года. Но есть тонкость», — подчеркнул чиновник.

Примаков прокомментировал решение руководства Азербайджана о закрытии «Русского дома» в Баку и подчеркнул, что власти республики не предлагали агентству варианта регистрации учреждения. Он отметил регулярные обращения МИД России к азербайджанским властям с просьбой предоставить способ юридического обоснования регистрации. По словам руководителя Россотрудничества, в настоящее время вопрос «Русского дома» в Баку решается по линии дипломатических ведомств.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов высказался о связи напряженности в отношениях с Россией с конфликтом на Украине. Дипломат также подчеркнул, что руководство закавказской республики последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.