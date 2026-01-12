Нефть по 120: Жириновский предсказал нападение США на Иран

В сети появилось видео с архивным выступлением основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в котором политик описал возможный сценарий 2026 года, связанный с событиями в Иране. Покойный депутат предсказал эскалацию конфликта вокруг Исламской Республики, движение американского флота к персидским берегам и итоговые переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о новом мироустройстве.

«Иран! Вы это не понимаете, я вам объясняю. Десять лет назад Израиль принял решение нанести удар по Ирану. И нанесут. Корабли американские уже двигаются к берегам Ирана. Вы это не видите», — заявлял Владимир Жириновский в своем прогнозе в ходе выступления в телестудии.

По мнению политика, военный конфликт приведет к масштабному гуманитарному кризису, который станет поводом для исторической встречи лидеров двух сверхдержав.

«После удара по Ирану начнётся миллионы беженцев. И тогда наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было этого мракобесия, насилия, террора», — утверждал экс-глава ЛДПР.

Особое внимание в своем предсказании Жириновский уделил экономическим последствиям конфликта, предрекая резкий взлет цен на энергоносители и серьезные проблемы для азиатских рынков.