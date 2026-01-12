В России ответили на призыв фон дер Ляйен

Слова председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о мирном плане, обращенные к России, являются блефом, убежден первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее глава ЕК заявила, что мирный план по Украине представляет собой 20-пунктное предложение, которое украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом в конце 2025 года. По ее словам, наряду с этим планом существуют четко определенные гарантии безопасности для Киева со стороны США и Европы, и теперь Россия должна показать заинтересованность в мире.

В России указали на признак неготовности Украины к переговорам

«Я думаю, что это блеф. Урсула к этому всегда была склонна. Я знаю, что он (план, — прим. «Ленты.ру») обсуждался, я знаю, что реакция Трампа была, пусть Россия теперь скажет свое мнение. Мнение России явно не учтено. Я думаю, что они опять пытаются нас надурить, мягко говоря, то есть вернуться к тому, что было на момент начала специальной военной операции, когда мы опасались, что НАТО приблизится к нашим границам. Они теперь пытаются любой ценой объявить перемирие и разместить войска в Западной Европе, на границе с Украиной или прямо на Украине», — высказался сенатор.

До этого стало известно, что Зеленский надеется получить ответ России на рамочное соглашение из 20 пунктов мирного плана до конца января.