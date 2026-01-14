Высказывания главы министерства обороны (МО) Великобритании Джона Хили о желании «похитить» президента России Владимира Путина напомнило мировому сообществу, как низко Лондон опустился на мировой арене. Об этом заявил британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture (SC).

По его словам, абсурдное заявление министра создает опасный прецедент.

«Для Москвы это сигнал о том, что Великобритания все больше предпочитает принуждение диалогу, что подтверждает худшие подозрения России относительно нелепой риторики Лондона о прекращении конфликта [на Украине]», — написал журналист.

11 января журналист задал Хили вопрос о том, кого бы из мировых лидеров он бы «похитил». Британский министр ответил, что был бы не прочь «взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления».