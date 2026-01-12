Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастные к расстрелу 130 мирных жителей Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), ответят за преступление.

Об этом в понедельник, 12 января, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

— Такие зверства смываются только кровью, другого варианта нет. Одно дело — в бою человек с оружием против человека с оружием, другое дело — расстрел мирных жителей. Это карается только одним способом, этот способ известен, и, я думаю, он будет к людям, которые это совершили, применен, — цитирует депутата Lenta.ru.

О преступлении украинской армии 12 июня сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он добавил, что из-за зверств украинских боевиков многие люди покинули прифронтовые районы, сейчас ведется работа по подсчету количества выживших мирных жителей.

Эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова также рассказала о жестоком обращении польских наемников ВСУ с мирным населением. По ее словам, они изнасиловали девочку и 73-летнюю пенсионерку, которую потом пытались убить.