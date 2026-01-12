Путин поручил Мантурову обратить внимание на производительность труда в оборонке

Президент России Владимир Путин дал поручение первому вице-премьеру Денису Мантурову обратить внимание на вопрос производительности труда в оборонном секторе.

Об этом речь зашла во время рабочей встречи.

"Это очень важный вопрос. И я просил бы вас "вычистить" фактор второй смены и смотреть по сути, что происходит с производительностью труда, в том числе и в секторе оборонной промышленности", - сказал глава государства.

Мантуров доложил, что в общей сложности в ОПК задействовано 3,8 млн человек, только за последние три года добавилось 800 тыс. человек.