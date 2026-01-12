Названо первое рабочее мероприятие Путина в новом году

Президент России Владимир Путин вернулся к публичной работе после новогодних праздников. Первым официальным мероприятием стала встреча с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, беседа прошла в рабочем кабинете главы государства в Кремле.

Президент во время новогодних праздников совсем немного появлялся в публичном поле. Так российский лидер исполнил мечту участника благотворительной акции "Елка желаний" семилетнего Игоря Степаненко посетить музей-заповедник "Музей Мирового океана" в Калининграде. После этого Путин поговорил с мальчиком и его семьей по телефону. Кроме этого, вместе с военнослужащими и их семьями глава государства посетил рождественское богослужение в подмосковном храме великомученика Георгия Победоносца.