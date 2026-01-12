Захарова: британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место преступления
Британских политиков тянет в Киев, как на место преступления, однако после всех злодеяний им поможет только раскаяние и покаяние.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место их преступления", - сказала дипломат, комментируя "Комсомольской правде" новость о том, что министр обороны Британии Джон Хили застрял на поезде в Киеве. "Ничего ему уже не поможет, кроме чистосердечного раскаяния и смиренного покаяния", - добавила Захарова.