Политолог оценил готовность США к полномасштабной войне с Ираном

США вряд ли готовы начать полномасштабную войну с Ираном.

Такое мнение в интервью РИА Новости высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Я очень сомневаюсь, что США уже сейчас готовы к крупной масштабной операции против Ирана. Тут потребуется операция совершенно другого масштаба, чем в Венесуэле», — сказал эксперт.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп предпочитает военные действия с минимальными рисками.

По мнению Кортунова, развитие кризиса в Иране будет зависеть от внутренних факторов. Однако Вашингтон, вероятно, использует нынешнюю нестабильность, чтобы усилить давление на Тегеран по ключевым вопросам.

Эксперт выделил три главные проблемы для США: иранская ядерная программа, разработка ракет и поддержка шиитских группировок на Ближнем Востоке. По этим направлениям Вашингтон и будет добиваться уступок, возможно, с помощью новых санкций, но не путём масштабного вторжения.

Ранее агентство Reuters сообщало, что президент Трамп не исключил переговоров с Ираном по ядерной сделке.

Массовые волнения начались в Иране в конце декабря на фоне резкой девальвации иранского риала и роста цен. С 8 января, после призывов оппозиционера Резы Пехлеви (сына свергнутого шаха), акции активизировались, что привело к отключению интернета в стране.