Политолог оценил готовность США к полномасштабной войне с Ираном
США вряд ли готовы начать полномасштабную войну с Ираном.
Такое мнение в интервью РИА Новости высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп предпочитает военные действия с минимальными рисками.
По мнению Кортунова, развитие кризиса в Иране будет зависеть от внутренних факторов. Однако Вашингтон, вероятно, использует нынешнюю нестабильность, чтобы усилить давление на Тегеран по ключевым вопросам.
Эксперт выделил три главные проблемы для США: иранская ядерная программа, разработка ракет и поддержка шиитских группировок на Ближнем Востоке. По этим направлениям Вашингтон и будет добиваться уступок, возможно, с помощью новых санкций, но не путём масштабного вторжения.
Ранее агентство Reuters сообщало, что президент Трамп не исключил переговоров с Ираном по ядерной сделке.
Массовые волнения начались в Иране в конце декабря на фоне резкой девальвации иранского риала и роста цен. С 8 января, после призывов оппозиционера Резы Пехлеви (сына свергнутого шаха), акции активизировались, что привело к отключению интернета в стране.