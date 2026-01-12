Названа главная цель Трампа после Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа определила Кубу своей следующей приоритетной мишенью после завершения активной фазы действий в Венесуэле. Как сообщил в интервью изданию News.ru политолог-американист Малек Дудаков, Белый дом намерен закрыть «гештальт 60-х годов», используя критическую зависимость Гаваны от внешних поставок ресурсов.

По версии эксперта, Вашингтон рассматривает сценарий жесткого удушения островной экономики через морскую блокаду.

«Куба — сейчас главное направление для США, в отношении которого будет усиливаться давление со стороны администрации Дональда Трампа. После Венесуэлы это очевидная мишень», — заявил аналитик. «Для Штатов Куба — это незакрытый гештальт, который продолжается еще со времен 60-х годов. И, конечно, Трамп был бы не против представить себя тем президентом, который этот гештальт смог бы закрыть», — подчеркнул Дудаков.

Объявлено о новом повороте в гренландской эпопее Трампа

Особую роль в грядущем обострении играет государственный секретарь США Марко Рубио. Будучи первым в истории главой американской дипломатии кубинского происхождения, он рассматривает смену режима в Гаване как персональную задачу. По словам политолога, радикальный настрой Рубио в сочетании с топливным кризисом на острове создает идеальные условия для попытки государственного переворота.

«Для него это еще личная история — устроить операцию по смене режима на своей исторической родине. Но далеко не факт, что это у него все-таки получится», — резюмировал собеседник издания.

Ситуация вокруг острова обострилась после официального заявления президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть, которая ранее поставлялась в обмен на услуги в сфере безопасности.

В ответ на угрозы из Вашингтона президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с резким заявлением в социальной сети X. Лидер республики напомнил, что его страна успешно противостоит давлению Соединенных Штатов уже 66 лет. Он подчеркнул, что Гавана не является агрессором, но готова защищать свой суверенитет «до последней капли крови».