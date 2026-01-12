Гуцан назвал надзор за исполнением оборонзаказа одной из главных задач

Надзор за исполнением гособоронзаказа, снабжением войск и соблюдением гарантий прав военнослужащих и членов их семей является одной из первоочередных задач прокуроров.

Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан на торжественном мероприятии, посвященном 304-й годовщине образования российской прокуратуры.

"Убежден, что подтвержденная временем практика и профессиональный подход позволят нам и впредь решать самые сложные, ответственные задачи. Сейчас они в первую очередь касаются надзорного сопровождения специальной военной операции", - заявил он.

По его словам, прокурорам "предстоит продолжить тщательный контроль за исполнением гособоронзаказа, оперативным снабжением войск всем необходимым, соблюдением гарантий для бойцов и членов их семей".